Alice Campello svela il nome scelto per la figlia

Alice Campello ha svelato quale nome darà alla sua bambina. La moglie di Alvaro Morata, infatti, ha rivelato, in una delle sue ultime stories Instagram, come chiamerà la prima femminuccia di casa. La ventisettenne mestrina attualmente al sesto mese di gravidanza, infatti, ha risposto alla domanda di una sua fan e ha dichiarato quale nome ha scelto, insieme al compagno, per la bambina in arrivo nonché sorellina dei tre maschietti già avuti dalla coppia, Leonardo, Edoardo e Alessandro. Alice e Alvaro hanno scelto per la piccola che, come anticipa la Campello, nascerà a gennaio 2023, il nome "Bella Morata Campello".

L'influencer, in dolce attesa per la quarta volta, ha anche raccontato qualche dettaglio in più sulla sua gravidanza che le sta creando qualche problemino fisico. Alice, infatti, ha raccontato, sempre sul suo profilo Instagram, che le sue gravidanze sono sempre un po' problematiche e le provocano nausee, stanchezza infinita e debolezza ma ormai, a detta sua, ci ha fatto l'abitudine.

La ventisettenne, inoltre, rivela di non riuscire più neanche ad allenarsi perché sta vivendo in un costante malessere fisico che non le permette di fare molto se non riposarsi. E a chi le chiede se questa quarta gravidanza è stata cercata o solo un incidente di percorso, Alice risponde senza indugi: "Super cercata". Dopotutto, lei, aveva sempre sognato di avere una femminuccia e dopo tre bimbi non potrebbe essere più contenta di accogliere la piccola Bella in famiglia.