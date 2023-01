"Ecco grazie a cosa sono ancora viva", il primo racconto di Alice Campello dopo il parto

Alice Campello fa sapere ai suoi fan come sta oggi dopo la preoccupazione per quel parto andato storto e che le è quasi costato la vita. Un momento di paura che ha coinvolto l'Italia intera quando, suo marito Alvaro Morata, annunciava non solo che era nata sua figlia Bella ma che sua moglie, Alice, era finita in terapia intensiva per delle complicazioni durante il parto. Parole che avevano spaventato tutti i fan dell'influencer mestrina che ha letteralmente rischiato di morire per dare alla luce la sua quarta figlia, la prima femminuccia dopo tre maschietti.

Ora, però, Alice ste bene e dopo una pausa dai social è voluta tornare online per raccontare a tutti come sta e cosa le è successo. Queste le prime parole della mestrina che è palesemente ancora provata da quella bruttissima esperienza che ha messo a rischio la sua stessa vita:

"Ho aspettato di stare un po' meglio per parlare un po' con voi ma siccome mi mandate un sacco di messaggi e mi chiedete come sto e siete stati un sacco carini, ci tengo a fare un video e a parlare un po' con voi. Allora io sto un po' meglio anche se sono ancora molto sensibile ma è normale nel post parto e mi sto riprendendo anche fisicamente un po' alla volta. Ho iniziato a fare delle camminate, sto riprendendo a fare le cose che faccio sempre".

Poi Alice ha voluto spendere delle parole per tutte le persone che donano sangue e che le hanno, proprio per questo, salvato la vita: "Ci tenevo a dire che grazie alle persone che hanno donato sangue sono qua e posso fare questo video. Non mi sono mai resa conto dell'importanza di donare sangue fino a quando ho partorito che mi è successo quello che mi è successo. Sono le tipiche cose che pensi non ti succederanno mai e quando ti succedono ti rendi conto di quanto siano importanti questi gesti".

"Vi giuro che la prima cosa che farò quando starò meglio sarà andare a donare sangue", conclude poi Alice che ammette che la più piccola di casa Bella sta benissimo e che i suoi fratellini sono letteralmente innamorati di lei, mettendo la mamma, ormai, al secondo posto. E questo dolcissimo video lo dimostra.