Alice Campello, la dolce dedica a Morata dopo la terapia intensiva: "Dio non poteva farmi regalo più grande"

Alice Campello se l'è vista brutta in questi ultimi giorni. Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita, il parto di sua figlia Bella, la prima femminuccia di casa Campello-Morata, è stato un incubo. L'influencer, originaria di Mestre, infatti, è finita in terapia intensiva per alcune complicazioni post parto, rischiando la vita e spaventando tutti, in primis suo marito Alvaro Morata che, da cinque anni e mezzo le è affianco come compagno, amico, padre dei suoi bimbi e grande amore della sua vita. Alice, però, dopo aver fatto prendere un brutto spavento a tutti, ha potuto riabbracciare Alvaro, i suoi bimbi Leonardo, Edoardo e Alessandro e, soprattutto, la più piccola di casa, Bella, nata il 9 gennaio da un parto programmato che, però, non è andato come sarebbe dovuto andare.

Ora, però, Alice si è ripresa ed è tornata a casa pronta a ricominciare la sua vita da neomamma di una bimba e mamma di altri tre bambini ormai già più grandicelli. Per ringraziare tutti del loro affetto, ma soprattutto suo marito per esserle stata affianco in un momento così difficile nel migliore dei modi, Alice ci ha tenuto a pubblicare un post su Instagram con una dolcissima e struggente dedica per il suo Alvaro.

"Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me - ha esordito Alice per poi ringraziare anche il medico che le ha salvato la vita e rivolgersi direttamente a suo marito- Grazie Alvaro Morata sei l’amore della mia vita, il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai, mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo".

Parole piene d'amore che esprimono tutta la gratitudine di Alice per avere affianco una persona speciale come il calciatore dell'Atletico Madrid e la tenuta di un amore si vede soprattutto nei momenti difficili.