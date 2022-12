Alice Campello finge di aver rotto le acque: il brutto scherzo a Morata. Il video

Alvaro Morata sta guardando la televisione tranquillo quando la moglie Alice Campello pensa bene di giocargli un brutto scherzo. Presa in mano una bottiglia ed infilata nei pantaloni, la influencer ormai a gravidanza inoltrata finge che le si siano rotte in anticipo le acque del loro quarto figlio

.Immediato l'intervento del calciatore, che arriva di corsa dal salone e le tocca i pantaloni con l'obiettivo di aiutarla. Ma qui Campello non riesce più a trattenenersi e scoppia in una fragorosa risata. Morata, dal canto suo, allarga le braccia rassegnato e la manda a quel paese, per poi tornare a guardare la tv. Sposi dal giugno del 2017, l'attaccante spagnolo e la influencer sono in attesa del loro quarto figlio. Dopo i gemelli, Alessandro e Leonardo, è stata la volta di Edoardo, ed oggi un nuovo bebè, la prima femminuccia di casa. Il parto avverà a breve, questa volta davvero.