Alice Campello incinta per la quarta volta: "Ho la pancia distrutta, ma sono felice: c'è altro oltre il fisico"

Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa per la quarta volta, Alice Campello ha iniziato a condividere con i follower le emozioni di futura mamma. L'influencer 27enne e il calciatore spagnolo Álvaro Morata, 29 anni, sono già genitori di tre maschietti, Leonardo, Edoardo e Alessandro che tra qualche mese avranno un altro fratellino o una sorellina al loro fianco. Il sesso del bebè, infatti, per ora non è ancora stato rivelato, nonostante si sia diffusa la voce che potrebbe essere una bimba ad allargare la famiglia. "Non sappiamo ancora il sesso, non vedo l'ora di scoprirlo. Alvaro dice che sicuramente sarà un altro maschio, ma c'è Eleonora Brunacci Di Vaio che mi da qualche speranza" ha scritto Alice rispondendo alle domande social dei fan, dove il riferimento è andato alla moglie di Mariano Di Vaio che dopo tre maschietti ha avuto una femminuccia. Le ipotesi sui nomi, intanto, sono già partite: Bella, Vittoria, Lia o Africa se sarà una bambina, Federico o Santiago se un altro bimbo.

Alice Campello e il fisico in gravidanza

Alice Campello sta vivendo questa quarta gravidanza con molta tranquillità e consapevolezza, per nulla impensierita dal fisico e dai cambiamenti che avrà nel corso dei prossimi mesi. Un utente le ha chiesto se avesse paura del cambiamento estetico dopo le gravidanze. "Prima o poi cambia per tutti, anche per le donne che non hanno mai fatto figli. È la vita" ha risposto a chi le ha chiesto se avesse paura che il suo corpo possa cambiare con la quarta gravidanza: "Per fortuna ci sono altre cose oltre al fisico". E ancora: "Facendo degli sforzi e allenandosi si recupera parecchio. Anche se ho la pancia distrutta e non è più quella di una volta, sono felice lo stesso" ha aggiunto.