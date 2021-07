"Tuo figlio ha il cancro": i vergognosi insulti ad Alice Campello, moglie di Morata, dopo la partita di ieri

Insulti ad Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, il calciatore della Nazionale spagnola che ieri ha segnato contro l'Italia nella semifinale degli Europei. E' quanto denuncia l'influencer veneziana su Instagram, dove pubblica la galleria degli orrori dei messaggi che le sono arrivate in queste ore.

La replica di Alice

"Tanto a tuo figlio prende un infarto, muoiono ste merde", è uno dei messaggi arrivati in privato ad Alice. "Tuo marito ha il cancro, io tuoi figli pure", "Non ti azzardare a pubblicare foto di tuo marito altrimenti ti brucio casa", "Vacca di donna mi vergogno di essere veneta", "Alessandra Morata bastardo".

Parole a cui la 26enne risponde così: "Sinceramente non sto soffrendo per questi messaggi, davvero. Non penso neanche sia un fattore di "italiani" ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire e non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero che in futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone, perché è inaccettabile vergognoso".

La storia tra Alvaro Morata e Alice Campello

Morata, attaccante della Juventus e della nazionale spagnola, ed Alice, modella ed influencer, si sono sposati nel giugno del 2017 a Venezia, con un matrimonio che è stato tra i più seguiti a livello mediatico: oltre 400 gli invitati, cerimonia e ricevimento blindatissimi, ma la cornice della laguna ha reso l'evento una vera favola. Nel 2018 hanno avuto due figli, Alessandro e Leonardo. Poi, nel 2020, è nato il terzo figlio, Edoardo.

"Alice Campello":

Perché la moglie di Álvaro Morata ha mostrato su Instagram gli insulti e le minacce che tifosi italiani hanno rivolto a lei e alla sua famiglia durante la partita di ieri pic.twitter.com/A9dhyc8zVy — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 7, 2021