Alice Campello sulle smagliature post parto: "Le ho come tutte le donne ma va bene così"

Le smagliature, uno degli inestetismi della pelle più odiati dalle donne. Spesso fuoriescono da giovanissime con lo sviluppo oppure durante una gravidanza ma sono tantissime le ragazze e le donne che si ritrovano a dover fare i conti con questo "difetto" della pelle. Tra queste c'è anche Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata, che decide di dire la sua sul tema smagliature e spendere qualche parola di conforto per tutte le donne che ne soffrono e si sentono a disagio con il loro corpo.

A una fan che le chiede, su Instagram, se nelle sue gravidanze le sono uscite le smagliature Alice risponde: "Si e penso che tutte le donne, se non tutte quasi tutte, abbiano smagliature se non per la gravidanza per l'adolescenza, quando inizia a cambiare il corpo. Sono cose normali".

L'influencer mestrina, aveva già parlato di come la sua pancia fosse "distrutta" dopo tre parti ma che l'importante, per lei, era avere tre bambini e non un addome sempre perfetto. Inoltre, la Campello, ha anche rivelato di essere stata operata di diastasi addominale, un intervento che le ha lasciato una cicatrice enorme proprio sotto la pancia ma di cui si è fatta una ragione.

"Non ci posso fare niente - continua la Campello mostrando di accettare con serenità i cambiamenti del corpo - So che non avrò più la pancia che avevo una volta ma ho tre bambini bellissimi, quasi quattro e va bene così".

Alice è attualmente incinta del suo quarto bebè, la prima femminnuccia di casa Campello-Morata. La gravidanza era stata annunciata via Instagram lo scorso giugno e la sua corposa famiglia, tra qualche mese, diventerà ancora più grande con la nascita della sua bimba, Bella.