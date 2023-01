Alice Campello è uscita dalla terapia intensiva, Alvaro Morata: "I giorni peggiori della mia vita"

"Alice Campello è ora è fuori dalla terapia intensiva ed è nella stanza, si sta riprendendo con Bella". Comincia così il post con cui Alvaro Morata annuncia il miglioramento delle condizioni della moglie Alice, che era stata ricoverata in reparto a seguito di complicazioni connesse al parto della terza figlia Bella, venuta alla luce l'altroieri. "Sto ancora assorbendo tutto quello che è successo - scrive ancora il calciatore spagnolo su Instagram - Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio una combattente e un esempio per me".

A corredo del suo annuncio, Morata mette una meravigliosa foto in cui mamma Alice può finalmente abbracciare la sua bambina. "Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti dentro - dice ancora - Sei la cosa migliore che mi sia capitata e la mia vita senza di te non avrebbe alcun senso. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora grazie a tutte le persone del C.U.N per la loro delicatezza e cura. Grazie Dr. Muñoz e tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Devi goderti ogni momento. Grazie a tutti". Quindi il ringraziamento al personale medico della Clinica Navarra, che si trova a Madrid.

Nella giornata di lunedì 9 gennaio Alice Campello ha dato alla luce Bella, prima femminuccia (dopo tre bambini) nata dal matrimonio con Álvaro Morata. Il lieto evento è stato segnato, però, anche dalla preoccupazione. Una nascita che allarga la famiglia dell'influencer veneziana e del calciatore, sposi dal giugno del 2017 e già genitori di tre bambini: dopo i gemelli, Alessandro e Leonardo, nati nel luglio del 2018, è stata la volta di Edoardo a settembre 2020.