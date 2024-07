Furto in casa di Alice Campello: "Ci hanno portato via tutto. Ora siamo sorvegliati h24"

Alice Campello è stata derubata durante la sua vacanza in Italia con i figli. Grande paura per l'influencer e i bimbi quando lo scorso 2 luglio ignoti hanno fatto irruzione e gli hanno portato via tutto. A darne notizia è stata Alice con una storia su Instagram. Alvaro Morata, marito di Campello, si trova in Germania per giocare con la nazionale spagnola negli Europei di calcio.

Il furto è stato fatto nella loro abitazione a Porto Cervo, in Sardegna: "Ieri ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi h24 e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio". Ha scritto l'influencer rivelando anche la decisione drastica che ha preso per la sua sicurezza e quella dei figli.

La storia d'amore tra Campello e Morata

La scintilla dell'amore è nata grazie a Instagram. Lui vedendo le foto di Alice decise di scriverle, poi il primo appuntamento, l'innamoramento e la decisione di stare insieme.

Una storia nata per caso e che però ha bruciato tutte le tappe: dopo pochi mesi di frequentazione già parlavano di famiglia. Nel 2017 hanno deciso di sposarsi e nel 2018 sono nati i loro primi due figli: Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato Edoardo e a gennaio 2023 è nata Bella, la loro ultima figlia. Dopo l'ultimo parto ci sono state delle complicazioni e Alice ha avuto bisogno di ben 17 trasfusioni. Un'emorragia difficilissima da gestire e che ha messo a dura prova i medici che la seguivano: "I medici sono riusciti a fermare l'emorragia solo dopo ore. Iniziavano a finire le idee e, all'ultimo minuto, ci sono riusciti con un palloncino che mi hanno inserito nell'utero e che ho tenuto fino alle 14 del giorno seguente. C'era la paura che non funzionasse neanche quello e in quel caso mi avrebbero tolto l'utero, altrimenti sarei morta".