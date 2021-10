Bomba su Allegri: "Ha sempre tradito Ambra". E spunta una donna milanese

Si aggiungono nuovi dettagli (tutti da verificare) a proposito della fine della storia d'amore tra Ambra e Massimiliano Allegri. A riportare presunti retroscena sul rapporto tra l'attrice e l'allenatore è la rivista Oggi, nel numero in edicola questa settimana, che a proposito del campione sportivo tira in ballo il suo animo da "giovane seduttore". Stando a quanto riporta Alberto Dandolo, infatti, "il passato a volte non passa, perché è difficile cambiare anche quando si è animati da nobili intenzioni".

La storia tra Ambra e Allegri è nata nel 2017 per caso a Torino, per poi proseguire sempre più solida giorno dopo giorno. Ma "Allegri forse non è riuscito a rinunciare a impulsi, a trappole della carne e abitudini da incallito latin lover", scrive ancora il magazine. "Sembrano ormai chiari i motivi della rottura (annunciata ufficialmente una settimana fa, ndr): i continui tradimenti di lui", che "proprio non ce l'avrebbe fatta a rinunciare alle sue libertà".

La misteriosa "donna milanese"

Scendendo poi nel dettaglio, la rivista parla anche di "una cara amica dell'allenatore, procace professionista milanese che segue la comunicazione di un golf club" che sin dall'inizio non avrebbe visto di buon occhio la love story. Come mai? "Facemmo intendere l'esistenza di un legame affettuoso tra l'allenatore e una comunicatrice milanese", si legge, "Ai tempi ci giunse la voce di un flirt tra lui e una nota signora che per lavoro seguiva le comunicazioni con i media di un blasonato golf club". A proposito di questo rapporto, la rivista diretta da Umberto Brindani parla di "passione travolgente".

Come è finita la storia d'amore

La fine della storia d'amore tra Ambra e Allegri è di dominio pubblico da quando, ormai una settimana fa, le riviste di cronaca rosa hanno lanciato pettegolezzi sulla rottura presto confermati dalla stessa Ambra. In lacrime, durante lasua trasmissione radio, l'ex ragazza di Non è la Rai ha parlato di quella giornata come del suo "giorno zero" lasciando intendere astio nei confronti dell'ex. A parlare per prima di tradimenti è stata invece Jolanda, figlia dell'attrice romana, che si è scagliata contro la consegna del Tapiro da parte di Striscia la notizia vedendo la madre soffrire. Sul fronte Allegri, invece, tutto tace.