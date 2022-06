Allegri porta in tribunale la ex moglie: "Ha usato per altri scopi i soldi destinati al figlio"

Massimiliano Allegri ha deciso di citare in tribunale l’ex moglie, Claudia Ughi, per appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari. Nello specifico l'accusa è quella di aver usato i soldi destinati al figlio, 200mila euro, per altre finalità. L'udienza preliminare è stata fissata ad inizio luglio 2022, nel Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” di Torino.

La vicenda

Tutto sarebbe iniziato nel luglio 2017 quando, a seguito di un accordo in tribunale, Allegri ha iniziato a versare alla ex moglie 10mila euro al mese per il mantenimento, le spese scolastiche, le vacanze ed altre necessità del figlio. Quattro anni dopo, a inizio 2021, Allegri ha chiesto la riduzione a 5mila euro al mese della somma da versare dettata dalla sua disoccupazione durata due anni. Richiesta rigettata dal tribunale, poiché la disoccupazione in realtà non ha minato la condizione economica del tecnico livornese.

Nel frattempo Allegri, rappresentato dall'avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara, ha deciso di querelare l’ex moglie (difesa dagli avvocati Davide Steccanella di Milano e Paolo Davico Bonino di Torino): l'accusa è quella di aver usato quei soldi per altri scopi e, soprattutto, di pagare la retta universitaria della figlia di lei. Inoltre, dagli estratti conto e dai bonifici - materiale già in possesso dei giudici in fase civile - sono emersi investimenti finanziari fatti dalla ex moglie di Allegri, compreso l’acquisto di un appartamento a Livorno, durante il lockdown, per permettere ai figli di stare più vicini ai parenti.