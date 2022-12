Allegri, il tribunale dà ragione alla ex moglie: "Non spese per sé i soldi destinati al figlio"

Claudia Ughi, psicologa ex moglie dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, è stata assolta con la formula "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di avere speso per scopi personali il denaro che lui le versava mensilmente per il mantenimento del loro figlio 11enne. La sentenza è arrivata al termine del processo svoltosi con rito abbreviato: il giudice ha dato ragione alla donna, rappresentata dagli avvocati Davide Steccanella e Paolo Davico Bonino, e non al pm Davide Pretti, che aveva chiesto una condanna a un anno e due mesi. Il tecnico bianconero è stato rappresentato dall'avvocato Gaetano Nacci Manara. Ora bisognerà aspettare per capire se si tratta della conclusione dell'iter giudiziario o se il tecnico presenterà ricorso.

La vicenda

L'accusa di Max Allegri si riferisce al fatto che Claudia Ughi avrebbe destinato i soldi assegnati per il loro figlio di undici anni, 200mila euro, (dal 2017, infatti, l'allenatore versa 10mila euro al mese all'ex moglie per il mantenimento del figlio) per finanziare la carriera universitaria di sua figlia - nata da una precedente relazione - e pagare la retta dell'ateneo a cui sarebbe iscritta. In questo modo, i soldi del mantenimento, sarebbero stati "ereditati" in modo paritario da entrambi i figli della Ughi senza che averne, però, diritto. Inoltre, Allegri avrebbe anche notato, attraverso l'estratto conto, che la ex avrebbe anche fatto diversi investimenti in ambito immobiliare acquistano un appartamento a Livorno, durante il periodo della pandemia, in modo da permettere ai figli di essere più vicini ai parenti.