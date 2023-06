Alvaro Soler annuncia il matrimonio: le foto a sorpresa un mese dopo le nozze

Alvaro Soler si è sposato. Il matrimonio del cantautore spagnolo con la compagna Melanie Kroll, modella tedesca e istruttrice di fitness, è stato celebrato lo scorso 23 maggio, ma solo nelle scorse ore la notizia è stata condivisa sui social con una serie di foto che hanno testimoniato la loro felicità. La sposa ha raccontato in un nuovo post Instagram che il rito civile si è tenuto a Berlino. Poi, qualche giorno fa, è stata organizzata una nuova celebrazione a Potsdam, città poco distante dalla capitale tedesca dove Melanie è nata e cresciuta e dove per tre giorni gli sposi hanno festeggiato con gli amici più stretti in un'antica villa.

L'amore tra Alvaro Soler e Melanie Kroll

La storia d'amore tra Alvaro Soler e Melanie Kroll è stata ufficializzata la scorsa estate, quando i due si erano mostrati per la prima volta insieme a un evento a Berlino. Modella e istruttrice di fitness, la compagna del cantante ha 25 anni ed è nata e cresciuta in Germania. Prima di conoscere l'attuale moglie, Soler è stato fidanzato a lungo con Sofia Ellar. Con la ragazza, nel 2019 si era parlato anche di nozze, poi rimandate per via della pandemia e mai più riprogrammate, fino alla rottura annunciata nell'aprile del 2021.