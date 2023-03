Alvin minaccia di pubblicare gli audio di Ilary Blasi: "Ancora una goccia e il vaso trabocca"

Da giorni si parla di una presunta lite che sarebbe incrinato definitivamente i rapporti tra Ilary Blasi e Alvin, storico inviato dell'Isola dei Famosi che ripartirà tra qualche settimana. "O me o lei" avrebbe seccamente ammonito il volto del reality di Canale 5 riferendosi a quella che pare una ormai ex amica, conduttrice confermatissima del programma che, a questo punto, dovrebbe iniziare senza di lui. Ma se fino a ora si è parlato di indiscrezioni non confermate da fonti ufficiali, adesso arriva un post dello stesso Alvin a far pensare che qualcosa potrebbe essere effettivamente successo.

"Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca" si legge a corredo della schermata Whatsapp che mostra lo scambio di vocali con Ilary. Poi gli hashtag #adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione, aggiunti come a ribadire di una rottura che davvero potrebbe essersi verificata. Tra i follower, tuttavia, non manca chi nutre qualche perplessità sulla effettiva serietà dell'accaduto tra Alvin e Blasi, legati da anni di buoni rapporti che anche nelle passate edizioni erano stati messi in dubbio e poi smentiti da loro stessi. "È un post ironico" scrive qualcuno; "Pubblicità per l'Isola", ipotizza qualcun altro. Ma per ora nulla è stato ulteriormente aggiunto, lasciando in attesa quanti si aspettano di conoscere la verità dietro a questo eccezionale sfogo social.