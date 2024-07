Alvin rivela tutto sulle liti con Ilary Blasi: "Ci sono stati momenti così, scherzi fastidiosi"

Insieme sul palco di Battiti Live, Alvin e Ilary Blasi continuano a raccogliere il successo del loro sodalizio artistico. I due, che quest'anno sono rimasti senza Isola dei Famosi, si sono ritrovati a condurre fianco a fianco la kermesse musicale in onda su Italia 1, promossi a pieni voti dal pubblico.

La complicità è evidente, merito di un'amicizia importante che va avanti da anni. Non sono mancate però liti, come spesso si è vociferato: "Ci sono stati anche quei momenti - ha rivelato Alvin a Tv Sorrisi e Canzoni - ma si sono risolti subito. Sono capitati scherzi un po' fastidiosi di altri ma la nostra amicizia è sempre salda". Considerando il flop dell'Isola di quest'anno, in molti li rimpiangono al timone del reality, lei in studio e lui in Honduras, ma il conduttore non farebbe mai quel passo indietro: "L'Isola non mi manca - ha detto - Ho vissuto quasi un anno e mezzo in Honduras nella mia vita, cosa che non avrei mai pensato perché dopo il primo anno non avrei più voluto farla. È stata un'esperienza complessa dal punto di vista professionale perché stai dall'altra parte del mondo con fuso orario, con il caldo, con un'umidità pazzesca. Sei in diretta quattro ore alla settimana - ha continuato - spesso manca l'elettricità, l'acqua calda, ci si lava i denti con l'acqua della bottiglia. L'esperienza in Honduras mi ha insegnato moltissimo dal punto di vista professionale e umano ma ora credo che sia al giusto termine".

Nel suo futuro professionale ci sono altri sogni: "Mi piacciono i game show, l'intrattenimento leggero che sia però anche educativo. Quindi direi che mi piacerebbe condurre un bel quiz".