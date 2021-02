Alvin scrive alla moglie: "Ho tanti difetti, ma tu sei la versione migliore di ogni donna"

Pazzo d'amore, proprio come il primo giorno. Ieri sera Alvin ha voluto fare una dedica alla moglie Kali Wilkes in occasione del compleanno della donna. Un messaggio che ha collezionato quasi 20mila like in poche ore. La coppia, sposata dal 2007 dopo tre anni di fidanzamento, ha due figli: i piccoli Tommee, nato nel 2009, e Ariel, 2013, spesso protagonisti delle gag pubblicate sui social dal papà.

Il messaggio di Alvin alla moglie

Il messaggio di auguri di Alvin è romanticissimo. "Ho tanti difetti - scrive l'ex inviato dell'Isola dei Famosi - sono uno è che tendo sempre a voler migliorare tutto ciò che vivo e che faccio. Da quando ti conosco, Tu, sei sempre stata la versione migliore della donna con cui vorrei vivere. Happy birthday baby". Un amore che fa emozionare, limpido come pochi in un mondo dello spettacolo spesso contaminato da pettegolezzi e tradimenti.

Lei, di origine inglese, risponde alla dedica con uno scatto di famiglia in cui si immortala insieme al marito e alle loro tenere bambine.

Alvin lascia l'Isola dei Famosi

Quanto al versante professionale, Alvin ha annunciato qualche settimana fa di aver lasciato l'Isola dei Famosi dopo anni di onorata carriera. "Gli anni in cui ho scelto di partecipare all'Isola, sono stati anni di grandi esperienze, non tutte belle e facili, ma che mi hanno fatto crescere molto. Sapere che avete gradito la mia presenza, laggiù in Honduras, è n grande soddisfazione, il telespettatore è il giudice finale, quindi: Missione Compiuta. Per come sono fatto e per garantire a me stesso il continuo entusiasmo che i contraddistingue, è arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino. Ciao a tutti e a presto. 3... 2... 1... LIBEROOOO".