Alyssa Milano mostra i capelli persi a causa del Covid: “Ecco cosa riesce a fare il virus”

Corredando il suo racconto a una foto che la mostrava molto dimagrita e con un respiratore sul volto, Alyssa Milano aveva ripercorso sui social la terribile esperienza nello scoprire di aver avuto il Covid-19 dopo un lungo periodo in cui i sintomi non erano mai stati riscontrati dai test.

Risultata positiva agli anticorpi, l’attrice nota per il suo ruolo di protagonista nella serie americana ‘Streghe’ si sta lentamente riprendendo dai postumi della malattia di cui è tornata a parlare sui social pubblicando un video che mostra la perdita di capelli che spiega esserne una diretta conseguenza. “Ho pensato di mostrarti cosa fa il Covid19 ai tuoi capelli. Per favore, prendilo sul serio”, scrive a corredo del filmato che la riprende mentre si pettina per poi mostrare i ciuffi di capelli caduti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alyssa Milano: “Ho avuto il Covid. Questa sono io dopo due settimane di malattia”

Alyssa Milano ha spiegato di avere avuto tutti i sintomi del Covid-19 ad aprile: “Perdita dell'olfatto, sembrava che un elefante fosse seduto sul mio petto. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a trattenere il cibo. Ho perso 9 libbre (4 chili, ndr) in 2 settimane. Ero confusa. Febbre bassa. E i mal di testa erano orribili”, ha scritto nel post in cui consigliava ai fan di non prendere sotto gamba il virus e di adottare tutte le precauzioni del caso: “Voglio solo che tu sappia che il nostro sistema di test è difettoso e non conosciamo i numeri reali. Voglio anche che tu sappia che questa malattia non è una bufala. Pensavo di morire. Mi sembrava di morire”.