La cena di Amadeus a casa di Paola Perego al ritorno da Sanremo

Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Ed è subito dopo la fatica di Sanremo che Amadeus si concede una cena a casa di Paola Perego e Lucio Presta, colleghi a cui è legato sia dal punto di vista personale che professionale. Ad immortalare la serata è proprio la conduttrice su Instagram, attraverso un post che ottiene presto oltre diecimila like. Location è Roma, città in cui vivono entrambi i volti tv.

La cena di Amadeus a casa di Paola Perego

"Abbiamo Sanremo in salone", scrive Paola su Instagram. E convidide la foto di Ama seduto sul divano del salotto intento a gustarsi un piatto di spaghetti preparato dalla padrona di casa. Ma che cosa ci fa il conduttore a casa di Paola? La risposta è semplice, almeno per gli addetti ai lavori: Lucio Presta, marito di Paola, è anche lo storico manager di Amadeus e Fiorello. E la serata insieme altro non è che un modo per celebrare insieme il traguardo di un altro festival portato a casa con successo. Chissà, poi, se l'incontro è stato occasione per discutere un eventuale Ama Ter, per ora escluso dal presentatore.

Non a caso, poco dopo Paola inquadra la lavagnetta di casa sua, su cui è appesa una foto di Fiore: "Per voi Sanremo è finito, per me ancora no", scherza con i follower.

Un dettaglio curioso? Tra i commenti in calce alla foto pubblicata da Paola, spunta quello di Gai Mattiolo, che con le sue giacche sgargianti, ha vestito Ama in occasione delle cinque serate di kermesse. Lo stilista lascia a commento tante emoticon a forma di cuore.