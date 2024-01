Caso Ferragni, parla Amadeus: "Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa"

Per la prima volta Amadeus si è espresso sul caso Ferragni-Balocco che ha coinvolto l'imprenditrice, protagonista con lui del Festival di Sanremo dello scorso anno. Intervistato da Repubblica a meno di un mese dall'inizio dell'edizione che condurrà per la quinta volta, il conduttore e direttore artistico, oltre a parlare di possibili progetti futuri, si è detto dispiaciuto per quanto accaduto a Ferragni: "Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: “Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore”".

Il "no comment" sulla lite Cecchetto-Amadeus

L'intervista è stata anche l'occasione per una domanda sul botta e risposta a distanza tra Claudio Cecchetto e Linus che si è susseguito negli ultimi giorni. A Radio Deejay, infatti, Amadeus iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e anche lui ha presenziato nel documentario People from Cecchetto andato in onda su Rai 1 da cui è scaturito l'acceso dialogo a distanza tra i due. "Non entro nel merito" si è quindi limitato a rispondere Amadeus a proposito della discussione che, nata con un commento di Linus, ha portato il figlio di Cecchetto a replicare, lo stesso Claudio a chiarire la sua posizione e, infine, il direttore di Radio Deejay a raccontare la sua versione dei fatti.