Alice Sebastiani accanto a papà Amadeus: le foto social nella serata da 'Brividi'

Durante le cinque serate del Festival di Sanremo immancabili sono state le presenze di Giovanna Civitillo e del figlio Josè seduti in prima fila ad applaudire Amadeus. A loro, nella finale della kermesse che ha sancito il successo personale e professionale del conduttore, si è aggiunta la terza persona più importante della sua vita, Alice Sebastiani, primogenita 25enne che insieme alla moglie del padre e al fratello ha assistito alla gloria dei vincitori e anche a quella di papà Amdeus.

“Una finale da Brividi” ha scritto la 25enne a corredo del post che sui social ha raccolto i momenti più intensi della serata, con un chiaro riferimento alla canzone vincitrice. Ed è anche con uno dei trionfatori, Blanco, che compare nella rassegna in cui primeggia lo scatto più divertente che mostra papà Ama steso a terra per festeggiare la fine della bellissima esperienza.

Chi è Alice Sebastiani, primogenita di Amadeus

Alice Sebastiani è nata dal primo matrimonio di Ama con Marisa De Martino. Molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, è esperta di moda dopo aver conseguito una laurea con lode in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano. E proprio in quell’occasione l’orgoglio di papà Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo è stata espressa con una dedica colma della fierezza per un traguardo così importante.

“L’importanza di seguire i propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata!”, era stato il pensiero dell’allora neodottoressa: “Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”.