Amadeus festeggia l'Inter con il suo Josè: il video di padre e figlio è emozionante

Ultimi momenti casalinghi per Amadeus e Giovanna Civitillo prima di partire per Sanremo (dove lui condurrà il Festival, dal 2 al 6 marzo, e lei il PrimaFestival). La coppia sta approfittando di questi giorni di 'libertà' per godersi un po' di intimità familiare. A San Valentino, però, nessuna cena romantica. Motivo? Giocava l'Inter e il conduttore, da grande tifoso nerazzurro, ha 'festeggiato' davanti alla partita insieme al figlio Josè.

3 a 1 contro la Lazio e si vola in vetta alla classifica. Papà e figlio, con la maglia della squadra - di Lukaku Ama e di Lautaro Josè - si stringono aspettando il triplice fischio dell'arbitro e quando arriva alzano le braccia al cielo e poi si abbracciano per il primo posto. A riprenderli mamma Giovanna, che osserva con tenerezza i suoi due grandi amori.

Sotto il video di Amadeus con il figlio Josè

Amadeus: "Mio figlio era cambiato nel lockdown"

Josè ha 11 anni ed è molto legato al papà. Anche lui, come molti suoi coetanei, ha vissuto con non poche difficoltà i mesi di lockdown: "Era molto cambiato - ha raccontato Amadeus lo scoro settembre in un'intervista - Per me e Giovanna è stato straziante osservare questa trasformazione. Mio figlio è iperattivo, se lo vedo fermo per più di cinque minuti mi preoccupo, temo che abbia la febbre. Quei tre mesi stava dalle 9 del mattino alle 4 del pomeriggio seduto con il tablet davantio a seguire le lezioni. Non faceva che mangiare, era nervoso. Poi, finita l'emergenza di quei mesi, è tornato quello di sempre".