Amadeus e Fiorello in vacanza con le mogli: le foto al mare (mentre fervono i preparativi per il terzo Sanremo)

I due showman soggiornano in Sardegna con le consorti Giovanna Civitillo e Susanna Biondo. Li rivedremo ancora in coppia al prossimo Festival?

Inseparabili Amadeus e Fiorello, professionalmente, come negli ultimi due grandi eventi mediatici delle edizioni del Festival di Sanremo 2020 e 2021, ma anche nella vita privata, teatro di un’amicizia ultradecennale che chissà se li porterà per la terza volta sul palco dell’Ariston…

Fino ad ora la certezza è che Ama ci sarà: "Io per primo non avrei mai pensato di poter condurre tre Festival di Sanremo di seguito. È una grandissima gioia, non vedo l'ora di iniziare a lavorare, cominciare ad ascoltare le canzoni…" le parole del conduttore ravennate pronto ad iniziare questa nuova avventura che, al momento, non porta con sé la sicurezza di vederlo ancora insieme al suo Ciuri, compagno di gag e siparietti già entrati nella storia della kermesse. Interrogato da Oggi, Fiorello resta vago sulla possibilità: "Ah, perché Amadeus fa ancora Sanremo?" ironizza lo showman senza lasciare trasparire intenzioni che, si immagina, rientrino tra i temi affrontati insieme ad Amadus durante le loro vacanze in compagnia delle rispettive mogli.

Amadeus e Fiorello in vacanza con le mogli

Ama e Fiore, infatti, sono stati fotografati in Sardegna durante una spensierata giornata di relax al mare con Giovanna Civitillo e Susanna Biondo. Al centro delle attenzioni del quartetto la piccola Kira, il bulldog francese da poco adottato da Ama e Giò. La sintonia nel gruppo è evidente e le battute non mancano anche quando sono raggiunti in spiaggia dall’amica Paola Cortellesi.

Ora non resta che attendere per sapere se la vacanza abbia sortito in Fiore la decisione di presenziare, ancora una volta, accanto ad Ama per la terza esperienza più importante delle loro già lucenti carriere.

(Sotto, foto tratta dal settimanale Oggi: Amadeus e Fiorello scherzano con Paola Cortellesi)