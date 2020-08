Amadeus e Fiorello inseparabili: eccoli in vacanza con le mogli prima di Sanremo 2021

Amadeus e Fiorello, un binomio che appare ormai indissolubile alla luce del successo dell’ultimo Festival di Sanremo e del prossimo che li vedrà i di nuovo insieme sul palco dell’Ariston nell’edizione 2021. Nota è l’amicizia che da decenni lega i due showman, in questi giorni in vacanza in Sardegna con le rispettive mogli Giovanna Civitillo e Susanna Biondo. Con loro i due showman hanno posato per il servizio del settimanale Chi che racconta come questi giorni estivi siano sì occasione di relax e di svago, ma anche un’occasione per preparare la seconda edizione della kermesse. “Siamo noi la coppia dell’estate”, scherzano Ama e Fiore, pronti a organizzare insieme una nuova avventura che trova nella loro sintonia l’ingrediente fondamentale per un altro strepitoso risultato.

Amadeus e Fiorello con le mogli Giovanna e Susanna

Stanno allo scherzo e posano divertite insieme ai loro mariti nel servizio del magazine diretto da Alfonso Signorini, Giovanna Civitillo e Susanna Biondo, due donne che hanno saputo completare perfettamente le vite dei due ‘eterni ragazzi’ Amadeus e Fiorello. La prima, 42 anni, ha dato una grande iniezione di vitalità al marito che non ha occhi che per lei, splendida madre del loro figlio José Alberto e che considera la sua fidata consigliera. La seconda, lontana dal mondo dello spettacolo, è stata determinante per ridare fiducia al marito Rosario e a ridimensionare le sue insicurezze. Insieme a Olivia, figlia che Susanna ha avuto da una precedente relazione, e ad Angelica, nata dall’amore per Fiorello, formano una famiglia davvero tanto unita, quasi tutta presente al teatro Ariston per supportare lo showman che, insieme all’amico fraterno Amadeus, ha dato anima a uno spettacolo pronto per essere bissato nel suo successo.

