Amadeus e Fiorello, la vacanza con le mogli Giovanna e Susanna e i progetti per Sanremo 2024

Amadeus e Fiorello sono ormai un binomio certo nel panorama televisivo italiano. Da quando nel 2020 il Festival di Sanremo ha avuto la firma del conduttore e direttore artistico ravennate, il successo che lo ha confermato ogni anno e fino alla prossima edizione è risultato anche implementato dall'intensa collaborazione con lo showman siciliano, amico da oltre trent'anni e pure fidatissimo collega con cui spalleggiarsi.

Come ormai tradizione di famiglia, anche quest'anno gli "Amarello" si sono concessi qualche giorno di vacanza insieme alle rispettive mogli Giovanna Civitillo e Susanna Biondo a Pula, in Sardegna. Per godere del meritato riposo dopo una lunga stagione che, oltre all'ennesimo trionfo di Sanremo, ha visto esplodere anche Viva Rai2 come uno dei programmi rivelazioni dell'anno, ma pure per affinare strategie lavorative che - come racconta il servizio su Oggi dedicato ai due conduttori di cui pubblica qualche foto - racconta di una sorta di patto così forte da far saltare entrambi se si "tocca" uno solo. Un esempio è stato l'intervento poderoso di Fiorello in diretta nel suo programma mattutino contro le voci che, subito dopo il rinnovo dei vertici Rai, parlavano di un ridimensionamento di Ama nel ruolo di Sanremo 2024. Insomma, Fiore ha fatto capire di legare le sorti di Viva Rai2 alla piena agibilità dell'amico al Festival che, com'è sempre stato, deve continuare a poter scegliere le canzoni in qualità di direttore artistico e non solo come conduttore (il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ci aveva provato a proporre Morgan nel ruolo che è sempre stato di Amadeus, ottenendo la risposta sarcastica di Fiorello "vedrai che successo avrà il genio Morgan!" dichiarato, appunto, in diretta su Rai2). Dal canto suo Ama "blinda" così Fiorello che a fronte di ascolti molto alti costa molto e su Rai2 non garantisce introiti pubblicitari sufficienti a rientrare delle spese.

Se anche nella prossima edizione di Sanremo (l'ultima di Ama) Fiorello seguirà alla diretta di Rai1 con il suo show non è stato ancora confermato. Ma in attesa che gli impegni lavorativi prendano definitivamente il via, i due si sono regalati del tempo insieme sotto al sole della Sardegna. E a colazione di buon mattino, senza le mogli, hanno affinato una "strategia" che consolida un rapporto professionale solidissimo, come lo è quello privato lungo ormai decenni.