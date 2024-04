Amadeus via dalla Rai, il gesto del figlio Jose

Amadeus ha lasciato la Rai. La comunicazione è stata data ieri, 15 aprile, dopo giorni e giorni in cui quasi non si parlava d'altro. Al momento il conduttore non ha ancora confermato il suo passaggio a Discovery, ma voci di corridoio riferiscono che l'accordo sia già stato ultimato. La cifra stimata è pari a 10 milioni di euro per quattro anni, ovvero 2,5 milioni all'anno, e Ama condurrà sia un programma giornaliero, potrebbe trattarsi dei Soliti Ignoti (Warner Bros sembrerebbe interessato ad acquistarne i diritti che sono in scadenza), sia uno show serale musicale.

Il conduttore ieri ha condiviso un video in cui parlava delle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la Rai, ha anche ringraziato l'azienda per i numerosi sforzi che ha fatto per cercare di farlo rimanere, ma non ha fatto alcun accenno al passaggio a Nove. Nel suo messaggio però era chiaro che avesse già un altro piano. "Ci vediamo in tv", così ha concluso il videomessaggio nel quale ha parlato anche di nuovi sogni e obiettivi da raggiungere.

Sia la moglie, Giovanna Civitillo, sia il figlio, Jose, hanno ricondiviso il filmato sui loro profili Instagram. E non può non attirare l'attenzione il gesto del quindicenne. A corredo del video ha aggiunto tre quadrifogli simbolo di speranza e fiducia. Un in bocca al lupo che non può passare inosservato e che inevitabilmente fa capire che per Amadeus sta per iniziare un nuovo capitolo professionale. Anche in questo caso si tratta di una supposizione, la conferma del passaggio a Nove ancora non c'è stata, ma anche Fiorello ormai ne parla come se tutto fosse già stato definito: "È ufficiale, il Nove passa ad Amadeus. Il canale sarà legato al conduttore con un contratto di 3 anni, che dichiara di essere molto contento per questa nuova avventura".