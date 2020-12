Amadeus e Giovanna Civitillo, l’ipotesi tradimento "turba" il conduttore: il botta e risposta sui social

In un video Instagram lo showman e la moglie hanno raccontato come reagirebbero se uno dovesse venire a conoscenza dell'infedeltà dell'altra

Mai affrontare l’argomento ‘tradimento coniugale’ con Amadeus, protagonista insieme a Giovanna Civitillo di un botta e risposta che ha dato l’idea di come reagirebbe se mai scoprisse una scappatella della moglie. La coppia ha risposto alla domanda che l’amica Paola Perego ha rivolto a entrambi: “Cosa faresti se io ti tradissi? Lo vorresti sapere o no?” ha chiesto la showgirl al marito accanto a lei; “Già che lo hai pronunciato la cosa mi innervosice… Tanto lo scoprirei da solo!”, la replica del conduttore alla moglie che, dal canto suo, ha raccontato come si comporterebbe se mai dovesse essere lei la vittima di un’infedeltà coniugale.

“Con tanto amore e dispiacere ti preparerei le valigie e te le metterei fuori dalla porta!”, ha promesso Giovanna, totalmente d’accordo con il suo Ama rispetto all’impossibilità di perdonare un eventuale tradimento: “Non lo farei mai, soprattutto se si tratta della persona che ami”, ha detto Amadeus. Tuttavia, visto l’immenso amore reciproco che lega una delle coppie più solide dello spettacolo italiano, il rischio tradimento resta un’ipotesi più che remota… E il bacio che conclude il video accompagnato dagli sguardi pieni di sentimento che i due si scambiano durante il filmato rendono decisamente impossibile l’evenienza.

(Di seguito il video con Amadeus e Giovanna Civitillo condiviso sulla pagina Instagram di Paola Perego)

La storia d’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo

Amadeus e Giovanna Civitillo si conoscono da 18 anni, da quando lui era il conduttore de ‘L’Eredità’ e lei una delle ballerine del programma di Rai Uno che dava ‘la scossa’ al pubblico con un frenetico stacchetto. Innamorati come il primo giorno, solidamente l’uno accanto all’altra da quando lei accettò l’insistente ma garbato corteggiamento, il presentatore ravennate e la showgirl formano una delle coppie più ammirate dello spettacolo italiano.

Intervistato da Oggi, il conduttore ha parlato della moglie come “la donna più dolce del mondo”: “La conosco da 18 anni, è la donna più dolce del mondo, ma le decisioni importanti per la nostra famiglia le prende lei. Lei può risolvere tre cose insieme, io una alla volta”, ha ammesso Ama. Determinanti alla scintilla che diede il via alla storia d’amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo furono gli studi Rai del programma ‘L’Eredità’, dunque: correva l’anno 2002 quando i due si incontrarono per la prima volta, ma non fu un colpo di fulmine.

“La scossa è nata in sala prove. Io entro, vedo questa ragazza che fa la mossa e dico all’allora direttore artistico, Marco Garofalo, che ci voleva uno stacchetto di 15 secondi un po’ sexy… da lì è partito tutto”, ha raccontato Amadeus ospite di Mara Venier in una recente intervista di coppia a ‘Domenica In’. “L’ho fatto penare”, ha aggiunto Giovanna: “L'amore è sbocciato proprio sotto le telecamere piano, piano con questi sguardi…”. A fare il primo passo è stato lui: “Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”. Un sì a cui, evidentemente, ne sono seguiti altri e altri ancora, fino all’ufficialità di una storia che portò il conduttore a separarsi dalla prima moglie e iniziare la relazione con Giovanna Civitillo da cui ha avuto un figlio, José Alberto, nato nel 2009.