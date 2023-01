Amadeus e Giovanna festeggiano il figlio José: la tenera foto di famiglia

Fervono i preparativi per la quarta edizione del Festival di Sanremo, ma in casa Sebastiani-Civitillo non si respira solo l'apprensione per la riuscita di una kermesse che terrà occupata la famiglia fino all'11 febbraio prossimo. Il tempo e il modo per festeggiare come si deve il compleanno loro figlio Josè Alberto, Amadeus e Giovanna lo hanno messo in conto, e nel periodo frenetico che precede l'inizio della kermesse, i social sono il riflesso della gioia di una giornata tutta dedicata al 14enne ricordato con una foto inedita.

"14 anni fa. Ti amiamo all’infinito e oltre" si legge a corredo del post dove un neonato Josè è ritratto nella sua culletta nel giorno della sua nascita avvenuta proprio il 19 gennaio 2009. E l'hashtag #quandonasceunamore aggiunge significato allo scatto pubblicato come la dedica più sentita al piccolo ometto di famiglia. Ma per lui i festeggiamenti sono iniziati già ieri sera: noto tifoso dell'Inter proprio come papà Ama (non a caso, il suo nome è un omaggio all'ex allenatore nerazzurro Mourinho), Josè ha esultato per la vittoria della sua squadra del cuore che nella Supercoppa Italiana ha battuto il Milan. Al suo fianco, naturalmente, papà Amadeus, ripreso nell'esultanza che ha dato il via a una festa lunga più di 24 ore.

Il figlio di Amadeus "star" di Sanremo

Lo scorso anno Josè è stato protagonista di un momento molto divertente del Festival di Sanremo, citato da Sabrina Ferilli nel monologo dell'ultima sera. "Il ragazzinetto mi ha suggerita al padre. Allora voglio abbracciarlo" disse scendendo in platea per abbracciarlo. Sull'ascendente del ragazzo a proposito delle scelte del papà aveva già scherzano anche Fiorello, spiegando che, quando lo showman era ancora indeciso rispetto alla possibilità di accettare l'invito di Amadeus, è stata proprio la tenerezza di Josè a convincerlo. E chissà se anche quest'anno i consigli di Josè saranno serviti al padre per rendere al meglio anche questa edizione.