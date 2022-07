Amadeus e Giovanna si festeggiano: sui social la foto simbolo del loro amore

Lui che la guarda sognante, lei che gli sorride emozionata nel giorno più bello della loro vita: Amadeus e Giovanna Civitillo sono raffigurati così nella foto scattata quel 12 luglio di 13 anni fa, innamorati e felici nel giorno delle nozze che ha ufficializzato il loro legame. L'immagine è stata riproposta sui social, sul profilo di coppia del conduttore di Sanremo e della moglie, per festeggiare un amore solido come allora e a cui migliaia, tra fan e amici, hanno dedicato un pensiero.

Da Alberto Matano a Simona Ventura, gli auguri per il binomio Ama&Gio arrivano numerosi sotto la dfidascalia che ricorda quel momento: "12 luglio di 13 anni fa" sono le parole che corredano lo scatto, simbolo di un sentimento che non conosce crisi.

Amadeus e l'amore per la moglie Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo è arrivata nella vita di Amadeus nel 2002, all’inizio della sua esperienza come conduttore dell’Eredità. "E’ stata una fantastica possibilità e lì ho conosciuto Giovanna" ha raccontato lo showman in un’intervista: "Nella mia vita privata c’era mia figlia, ero single da due-tre anni e vivevo serenamente la mia condizione: avevo 40 anni e non pensavo al grande amore, ero già stato fortunato nel lavoro. Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita: ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici".

"L’ho fatto penare" la versione di Giovanna, all’inizio molto cauta davanti al serrato corteggiamento che vide in un biglietto la via per l'inizio di tutto. "Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì". Un sì a cui ne sono seguiti altri e altri ancora, fino all’ufficialità di una storia che portò il conduttore a separarsi dalla prima moglie e iniziare la relazione con Giovanna da cui ha avuto un figlio, José Alberto, nato nel 2009.