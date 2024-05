Amadeus e la gelosia per Giovanna: la scenata "da Starsky & Hutch" raccontata a Diletta Leotta

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono raccontati in coppia nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta. Gli inizi della loro storia, il rapporto tra la ex ballerina e la figlia del marito, l'essere diventati genitori di José sono i racconti che hanno scandito le tappe di un dialogo che non è mancato di curiosi aneddoti, come quello relativo alla grande gelosia reciproca che all'inizio della loro relazione era particolarmente importante. Soprattutto da parte di Ama che ha rivelato un aneddoto significativo successo diversi anni fa.

"Siamo sempre stati gelosi Io però sono una gelosa razionale, lui è completamente irrazionale", ha raccontato Giovanna. "Io sono focoso, a volte mi dimentico che sono Amadeus, potrei essere chiunque" è stato il commento del conduttore che per spiegare meglio le sue reazioni quando qualcuno faceva "un po' il provolone" con la moglie, ha ricordato un aneddoto esplicativo. "Mi ricordo una volta in macchina. Uno fece un apprezzamento a Giovanna e io ho fatto una cosa veramente terribile da Starsky & Hutch: ho accelerato, sgommato e gli ho tagliato la strada. Sono sceso dalla macchina come a dire “Adesso ti gonfio”. Giovanna urlava “No no no!”, e a un certo punto questo è sceso che non aveva capito e mi fa “Oh Ama ciao!” e mi ha disarmato", ha raccontato mentre Leotta rideva divertita. "A quel punto con questo sorriso è stato carinissimo (...) io gli ho detto “Ciao” e lui “Facciamo una foto?” ... Parliamo di vent'anni fa eh…". Pronta la reazione di Civitillo: "Era completamente irrazionale, nessuno mi poteva neanche salutare, adesso è migliorato tantissimo".

Di seguito, a partire dal minuto 37, il racconto di Giovanna e Amadeus

L'amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo. Insieme da vent'anni - sposati dal 2009 - hanno un figlio, Josè, e sono un punto di riferimento l'uno per l'altra. Prima di lei il conduttore era già stato sposato con Marisa Di Martino, da cui ha avuto la sua prima figlia, Alice, oggi 26enne.

In un'intervista al settimanale Chi, l'ormai ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha ricordato quel periodo: "Quando ho conosciuto Giovanna mi mancava l'amore. Avevo una bambina piccola, ero separato, facevo il 'mammo'. Ero felice, ma mi mancava quella parte. Me ne ero fatto una ragione, ero arrivato a 40 anni dicendomi: 'Dedicherò la mia vita a mia figlia'. Quando è arrivata Giovanna ha portato il sole - ha raccontato - Io sono ombroso, vedo il bicchiere mezzo vuoto. Fuori dal palco ho dei momenti di cupezza, come il clown triste. Lo spettacolo, le giacche colorate, mi permettono di indossare l'abito di Superman o di Batman, ma, quando lo tolgo, sono una persona con le sue fragilità. Giovanna, invece, è il mio bicchiere mezzo pieno".