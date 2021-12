Amadeus e il valzer in diretta con la moglie Giovanna: il video con Marco Mengoni

Impossibile non lasciarsi trascinare dalla musica quando a cantare in studio c'è Marco Mengoni. Lo sa bene Amadeus, che ieri ha improvvisato un romantico valzer insieme alla moglie Giovanna Civitillo mentre era ospite dei Soliti Ignoti – Il Ritorno il cantante viterbese con la sua Cambia un uomo. Radiosi e bellissimi nella loro complicità, Giovanna e Amadeus, si sono abbracciati ed hanno danzato a passo di danza nello studio, trascinando nel gioco anche Diane Del Bufalo e Fabio De Luigi, ironici ospiti del game show.

Prosegue dunque a gonfie vele la love story tra Ama e Giovanna, legati dal 2002, quando lui era conduttore dell'Eredità e lei ballerina della trasmissione nel celebre stacchetto della "scossa". "Nella mia vita privata c’era mia figlia, ero single da tranni e vivevo serenamente la mia condizione - ha detto di quel momento magico Amadeus - Avevo 40 anni e non pensavo al grande amore, ero già stato fortunato nel lavoro. Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita: ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici". Poi è arrivato Josè, oggi 12enne. Un amore che ancora oggi continua in un meraviglioso passo a due.