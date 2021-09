Amadeus, con moglie e figlio la giornata è perfetta: gli scatti rubati

Per Amadeus la giornata perfetta è quella trascorsa in famiglia. Lontano dagli studi dei Soliti Ignoti, e prendendosi una piccola pausa dal duro lavoro sanremese per preparare la prossima edizione del Festival - che per il terzo anno consecutivo avrà la sua direzione artistica - il conduttore si è concesso un sabato con gli affetti più cari per festeggiare il suo 59esimo compleanno.

Eccolo a Milano, lo scorso 4 settembre, con la moglie Giovanna Civitillo, il figlio José Alberto, di 12 anni, e Kira, il Boston terrier entrata in famiglia l'anno scorso. Nelle foto, pubblicate dal settimanale Oggi, Amadeus è raggiante insieme ai suoi amori più grandi: lui e Giovanna non si lasciano un attimo, tra coccole e baci, ma anche l'abbraccio tra padre e figlio è emozionante, poi ecco un selfie tutti insieme prima di spegnere le candeline. Il ritratto della semplicità, ma soprattutto della felicità. Amadeus lo ripete ogni volta che ne ha l'occasione: la famiglia per lui è tutto. E si vede.

Le foto pubblicate da Oggi