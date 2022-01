Amadeus a Sanremo con la famiglia, la dolce sorpresa per Giovanna e Josè

Sono giorni di fuoco per Amadeus, arrivato domenica a Sanremo per preparare gli ultimi dettagli del suo terzo Festival, che partirà martedì 1 febbraio. Il conduttore e direttore artistico, però, non si sposta mai senza la sua famiglia e tra prove, telefonate e incontri, trova sempre il tempo per la moglie Giovanna Civitillo e il figlio Josè, con lui nella città dei fiori.

Appena ha un minuto libero Amadeus corre da loro e quando non c'è riesce comunque a fargli sentire tutto il suo amore. Come questa mattina, quando prima di andare all'Ariston gli ha fatto trovare una dolce sorpresa nella camera dell'hotel in cui soggiornano. Due bigliettini sullo specchio del bagno, uno per sua moglie e l'altro per il figlio. "Buongiorno vita mia! Ti amo tantissimo, papi" ha scritto a Josè, mentre a Giovanna un invito a raggiungerlo: "Ti amo! Vieni presto". "Ti svegli e trovi il buongiorno" commenta lei su Instagram - sul loro profilo di coppia -, condividendo il romantico gesto di Ama.

Il forte legame tra Amadeus e Giovanna Civitillo

Il conduttore ama condividere ogni cosa del suo lavoro con la moglie, alla faccia di chi negli ultimi giorni ha polemizzato sulle dichiarazioni rilasciate dalla Civitillo a Domenica In. Ospite da Mara Venier, infatti, la compagna di Amadeus ha detto di aver rinunciato alla sua carriera da ballerina e in tv per la famiglia, chiarendo pochi giorni dopo: "Qualcuno ha frainteso le mie parole o forse non mi sono spiegata bene. Nessuno mi ha chiesto di lasciare la danza, tantomeno Amadeus che mi ha sempre sostenuta. Dopo aver realizzato il mio sogno di ballerina, sono semplicemente cambiate le mie priorità. Ho scelto di dedicarmi ad altro, per godermi quanto di bello mi stava accadendo nel privato. Felice, determinata e senza nessun rimpianto".

Nessun rimpianto, dunque, solo tanta felicità di avere accanto l'uomo che ama e di condividere con lui tutto, dal lavoro alla famiglia. E anche a Sanremo, in mezzo a tutto quel carrozzone, il loro amore viene prima di tutto.