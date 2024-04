Amadeus impone la moglie Giovanna nelle trattative? Ecco come stanno davvero le cose

La nuova vita di Amadeus dopo l'ufficializzazione della fine del suo rapporto lavorativo con la Rai corrisponde con evento personale molto importante per lo showman, diventato cittadino onorario di Vignale Monferrato, paese in provincia di Alessandria dove lui e Giovanna Civitillo si sono sposati 15 anni fa. A raccontare l'emozione per un riconoscimento tanto gradito è il settimanale Chi che, nel numero in edicola questa settimana, mostra le immagini della coppia in quei luoghi e fa pure chiarezza sulle voci che parlano di una presunta ingerenza di Amadeus nella vita lavorativa della consorte indicata come "imposta" da lui nelle trattative.

"C'è una cosa che ad Amadeus non è mai andata giù e che ricorre anche in questi giorni: il fatto cioè che si leghi sempre il nome di sua moglie Giovanna alle sue trattative, come se fosse lui a imporla", si legge nel servizio del settimanale che poi aggiunge dettagli utili a smentire tali insinuazioni: "Gli sponsor chiedono che Amadeus faccia le telepromozioni con la moglie per renderle più credibili. E talvolta si cerca di coinvolgere Giovanna in un progetto pensando di lusingare Amadeus". E il conduttore, dal canto suo, sulla questione ha un'idea ben precisa, riferita tempo fa ai giornalisti di Chi: "Giovanna, in qualche maniera, deve sempre dimostrare qualcosa in più perché è mia moglie. Devi sempre dimostrare qualcosa nel nostro Paese. Giovanna si fa amare da tutti e la chiamano perché è Giovanna, chi la conosce lo fa con affetto".

L'amore che lega Amadeus e Giovanna è noto a tutti da tempo. "Giovanna ha portato il sole, è il mio bicchiere mezzo pieno" ha riferito lui; "Amadeus ha portato nella mia vita l'amore vero, la complicità e la passione che, da quando ci siamo conosciuti, è rimasta sempre la stessa", ha detto lei. E la coppia, insieme al figlio Josè, con l'inizio del nuovo capitolo professionale di Ama con Discovery, da settembre vivrà una nuova quotidianità in pianta stabile a Milano. Sul Nove lo attendono programmi in access prime time e due in prima serata, ma anche nuovi format da valutare come ha sempre fatto.