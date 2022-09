Amadeus e Ornella Vanoni, acceso botta e risposta all’Arena di Verona: il video

Martedì 13 settembre, all'Arena di Verona si è tenuta la seconda delle tre serate dell'evento "Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90", show musicale che ripercorre i successi delle hit iconiche del passato. L'appuntamento condotto da Amadeus sarà trasmesso su Rai1 in prima serata a partire da sabato 17 settembre, ma sui social già circolano i dettagli della serata vivacizzata da un acceso botta e risposta tra il conduttore e Ornella Vanoni.

Il battibecco tra Amadeus e Ornella Vanoni

Le immagini del battibecco sono state pubblicate su Instagram da Biagio D'Anelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che, presente all'evento ha ripreso il momento spiegando l'accaduto. "Piccola diatriba tra Ornella Vanoni e Amadeus in esclusiva per voi. Immagini inedite (che non vedrete mai) del nuovo format 70-80-90, settimana prossima in onda su Rai 1. Amadeus che non si fida di far cantare l'immensa Ornella Vanoni live ma con le basi… Ornella Vanoni si ribella" si legge a corredo del video di riferimento.

"Ascolta, la vuoi rifare che così viene meglio?" si sente dire Amades rivolgendosi a Vanoni che pare spazientirsi: "Con le basi non mi piace cantare!" la dura replica. A quel punto il conduttore la incalza: "Tu non la guardi, la devi guardare e invece guardi solo loro" aggiunge il conduttore probabilmente consigliandole di leggere il display sottostante. Questo quanto emerge dal breve filmato social, il resto dovrebbe andare in onda, come suddetto, su Rai1, sempre che non si decida di tagliare il momento già commentatissimo dagli utenti.