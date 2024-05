Amadeus, l'emozionante incontro con Papa Francesco: "Il cuore pieno di gioia"

Ultimo impegno in Rai per Amadeus, che questa mattina ha condotto in diretta su Rai 1 "Arena di pace", evento che ha richiamato 10 mila persone all'Arena di Verona davanti a Papa Francesco, in visita alla città. Il conduttore, visibilmente emozionato sul palco, ha avuto l'opportunità di incontrare per qualche minuto il Pontefice e stringergli la mano.

Molto credente, Amadeus non ha trattenuto la commozione. "Grazie Papa Francesco" ha scritto su Instagram, dove ha condiviso la foto con Bergoglio. Insieme a lui la moglie Giovanna Civitillo, anche lei emozionata ha aggiunto: "Il nostro cuore è pieno di gioia".

Giovanna e Amadeus - insieme dal 2003 - si sono sposati nel 2010 con rito civile, un anno dopo la nascita del figlio Josè. La coppia nove anni dopo, nel 2019, ha deciso di sposarsi anche in chiesa, proprio per consacrare il loro amore davanti a Dio. "Siamo entrambi credenti e questo sì detto davanti a Dio per noi rappresenta la sacralità più profonda e definitiva" aveva dichiarato Giovanna dopo che Amadeus aveva ottenuto l'annullamento del primo matrimonio.