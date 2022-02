Giovanna Civitillo sul periodo buio di Amadeus: "E' stato lui a dare forza a me"

Lo straordinario successo del Festival di Sanremo e la gioia per questo momento professionale d'oro, hanno un significato importante per Amadeus - che oltre dieci anni fa ha attraversato un periodo complicato, in cui il telefono squillava poco e trovare spazio in tv era diventata improvvisamente un'impresa per lui -, ma anche per Giovanna Civitillo, sua moglie, che ha vissuto insieme a lui tutti quei momenti e oggi lo guarda orgogliosa.

Ospite a Oggi è un altro giorno, ha ricordato quei tempi difficili in cui però il marito non ha mai mollato: "E' stato lui a dare forza a me. Non si è mai abbattuto, si è rimboccato le maniche e ha ricominciato da capo, dalla radio". La famiglia è stata la sua forza: "Nel privato quello è stato un momeno bellissimo - ha ricordato Giovanna Civitillo -, nel 2009 è nato Josè e poi ci siamo sposati. Abbiamo coltivato ancora di più e annaffiato il nostro rapporto di coppia".

"E' ipocondriaco, con 37 di febbre sta a letto"

Nel corso dell'intervista, Giovanna Civitillo ha svelato anche retroscena più intimi di Amadeus. Uno dei principali motivi dei loro litigi, ad esempio, è la sua paura delle malattie: "Possiamo litigare per sciocchezze, ma ci ridiamo su dopo due secondi. Sono più io a prendere in giro lui. E' ipocondriaco e se non do peso al suo brufolo, capisci... Con 37 di febbre sta a letto, io neanche me ne accorgo". Il loro è un legame molto forte di cui nessuno dei due riesce a fare a meno: "Questa condivisione di tutto è la nostra forza - ha spiegato Giovanna -, questa unione, 24 ore su 24".