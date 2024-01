Amadeus registra uno spot, ma una signora gli urla "amore": la sua reazione (video)

Tra i tanti impegni che riempiono l'agenda di Amadeus in questo periodo ci sono anche quelli che riguardano la registrazione di uno degli ultimi spot per il Festival di Sanremo, prossimo alla partenza di martedì 6 febbraio. Ed è stato proprio durante la registrazione davanti al teatro Ariston che il conduttore si è reso protagonista di un divertente siparietto inaspettatamente partito da una fan che assisteva alle riprese tra la folla. Mentre il conduttore imbracciava una finta tv ed era pronto a ripetere la battuta, una signora ha urlato: "Amadeus amore mio!". L'esclamazione ha suscitato subito le risate dei presenti, fermato le prove e provocato la reazione di Amadeus che ha sorriso e da lontano ha mandato alla calorosa fan un bacio come segno di ringraziamento. Il video pubblicato sui social ha suscitato i commenti divertiti degli utenti, con qualcuno che simpaticamente ha ironizzato sulla possibile gelosia della moglie Giovanna Civitillo.