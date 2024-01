Amadeus: "A 7 anni ho rischiato la vita, ricordo il dolore dei miei genitori. Dico grazie a Santa Rita"

Manca poco al quinto Festival di Sanremo di Amadeus da conduttore e direttore artistico. Per l'occasione il timoniere della kermesse si è raccontato sul numero di Chi in edicola domani, svelando anche un doloroso aneddoto della sua infanzia che è stato determinante per la sua crescita: "Questa cosa mi ha responsabilizzato, sono cresciuto più velocemente. Sono sempre stato responsabile, non ho mai fatto colpi di testa perché non volevo dare altri dolori ai miei genitori" il suo commento.

Per tutti oggi è Amadeus o solo "Ama", ma all'anagrafe il conduttore si chiama Amedeo Umberto Rita Sebastiani, con quel Rita deciso da papà Corrado e mamma Antonella perché molto devoti alla Santa. Ed è a lei che fa riferimento ripercorrendo il momento in cui, a 7 anni, si ammalò di nefrite e rischiò la vita. Passò tre mesi all'ospedale di Bussolengo e i suoi genitori si rivolsero proprio a Santa Rita da Cascia per chiedere aiuto: "Ricordo tutto perfettamente, anche se avevo 7 anni. Ho un ricordo nitido, come se fosse accaduto cinque anni fa. Ricordo la sofferenza, il dolore dei miei genitori, i pianti quando il dottore disse loro che la situazione era grave. Ricordo le trasfusioni, l'ospedale. Ho tutto qui, davanti agli occhi. Per due anni non ho potuto fare sport, correre, vivere come tutti gli altri bambini. E ricordo la gioia quando, a 9 anni, il dottore mi disse: “Ora sei guarito, puoi tornare a giocare a pallone”. Questa cosa mi ha responsabilizzato, sono cresciuto più velocemente. Sono sempre stato responsabile, non ho mai fatto colpi di testa perché non volevo dare altri dolori ai miei genitori". E ancora: "Sono molto credente, e credo che i miracoli possano accadere", ha proseguito: "Per questo prego Dio e Santa Rita per la salute, non prego mai per il lavoro, per farmi andare bene Sanremo, lo troverei irrispettoso".