La risposta di Amadeus a tutte le voci sul suo abbandono alla Rai: la foto

Se ne va o non se ne va? Rai1 o Nove? Al momento è tutto in bilico. Oggi, 15 aprile, sarebbe il giorno dell'annuncio dell'addio alla Rai di Amadeus. Al momento si tratta ancora di una possibilità, ma le voci nel settore danno l'accordo del conduttore con Warner Bros ormai già certo. Un colpo durissimo per la Rai se dovesse essere confermato.

E mentre tutta Italia parlava del futuro lavorativo del presentatore, Amadeus domenica pomeriggio ha condiviso una foto che sembrerebbe essere proprio una risposta a tutte le illazioni, più o meno veritiere lo scopriremo (forse) tra poche ore, che stanno affollando il web e i quotidiani da circa due settimane. Nel selfie Ama appare sorridente e rilassato, seduto sopra una poltrona e con in sottofondo la canzone "Relax, take it easy" di Mika. "Rilassati, prendila come viene perché non c'è niente che possiamo fare; rilassati, prendila come viene", questo il ritornello del brano. Una scelta casuale o un messaggio subliminale che sta a indicare che lui è tranquillo e in pace con se stesso?

Anche Fiorello ha parlato della questione a VivaRai2! e dalle sue parole è evidente che Ama abbia già deciso cosa fare ovvero lasciare la Rai per approdare al Nove.