Amadeus e Giovanna cambiano vacanze per il figlio Josè: il retroscena

Stessa spiaggia, stesso mare. Per Amadeus e Giovanna Civitillo la destinazione delle vacanze estive è ormai da anni la Sardegna, col suo mare cristallino e gli amici di sempre intorno. Quest'anno però c'è una piccola modifica alla routine del loro "buen retiro" e riguarda le tempistiche del viaggio: mentre infatti il conduttore e la moglie sono soliti arrivare sull'isola sempre nello stesso periodo, stavola hanno anticipato di qualche settimana. Il motivo? La carriera del figlio Josè, che sta diventando una vera e propria promessa del calcio.

A rivelare il retroscena è il settimanale Chi: a 14 anni compiuti, Josè è pronto per andare in ritiro con le giovanili dell'Inter, un traguardo troppo importante che ha giustamente la priorità su tutto. Se poi si pensa che l'Inter è la squadra del cuore di Amadeus, possiamo immaginare tutta la gioia del presentatore nel vedere il suo erede compiere un passo così importante. Proprio a gennaio Amadeus e Giovanna dedicavano al figlio un bellissimo post su Instagram, per festeggiare il suo compleanno, che cade nella giornata del 19. Una famiglia allargata, la loro, che funziona alla perfezione: mentre infatti per Giovanna Josè è l'unico figlio, Amadeus ha avuto un'altra figlia, Alice, oggi 25enne, dalla relazione con l'ex compagna Marisa Di Martino. Una famiglia che funziona da ormai vent'anni, da quando cioè Giovanna e Amadeus si sono incontrati per la prima volta.

A parte questo piccolo cambiamento di piani però, le vacanze di Amadeus proseguono anche quest'anno con le abitudini di sempre. Stando a quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la sua giornata è scandita da una routine che è sempre la stessa. Alle 8 fa colazione con Fiorello, conduttore e suo amico storico, che qui è anche suo vicino di casa, poi qualche ora di relax in spiaggia, tra tintarella e tuffi, e infine si chiude per qualche ora nella camera d'albergo ad ascoltare le canzoni che i cantanti di tutta Italia gli inviano per candidarsi a partecipare al festival di Sanremo, al via a febbraio. Non è un caso che questo, per Amadeus, venga soprannominato il "periodo delle cuffiette": è quello in cui gira tutto il giorno ascoltando inediti. Del resto quattro anni di ascolti record dovranno mantenere le aspettative anche durante la prossima edizione, che sarà la quinta. Poi la giornata di lavoro termina verso le 18, quando va a passeggiare in spiaggia con la moglie Giovanna fino alla cena gustata con tutta la famiglia.