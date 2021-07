Lo scontro social tra Amanda Knox e Gaia Zorzi

Duro botta e risposta a colpi di tweet tra Amanda Knox e Gaia Zorzi, in seguito al discutibile post con cui la 34enne americana ha paragonato la sua detenzione in Italia dovuta all’accusa dell'omicidio di Meredith Kercher, ad una "vacanza studio". Com’è noto, nel 2007, Knox è stata accusata della morte della sua coinquilina inglese, ma nel 2015 è stata assolta dalla Corte di Cassazione. La vicenda è tornata ad essere argomento di discussione nelle scorse ore, quando un utente su Twitter ha chiesto ad Amanda di raccontare una storia horror in cinque parole e lei ha risposto: "Indimenticabile studio all'estero in Italia".

Tra i tantissimi che hanno reagito con critiche e insulti nei confronti della donna che si era affrettata a definire ironica la sua replica, ("Disgustosa", "stai zitta", solo per citarne alcuni), c’è stata anche Gaia Zorzi, sorella dell’ultimo vincitore del GF Vip Tommaso, che le ha rivolto il suo pensiero dando così vita a un colloquio decisamente acceso.

Gaia Zorzi contro Amanda Knox

"Ogni anno twitti una mer*a come questa, cercando di essere divertente (e non dimentichiamoci che hai pubblicato anche un libro, un podcast e un documentario). È triste vedere come il momento più alto della tua vita sia stato essere accusata di omicidio", ha scritto Gaia Zorzi facendo riferimento a un precedente altrettanto discusso di Amanda Knox (l’anno scorso, parlando di Trump e di come gli Stati Uniti fossero peggiorati, lei disse mai quanto la "sua vacanza studio a Perugia").

La replica di Amanda non è tardata ad arrivare: "Twitto un sacco di cose, soprattutto sulla riforma della giustizia penale, ma te ne accorgi solo quando una battuta diventa virale. Questo è il pregiudizio. La stragrande maggioranza del tempo mi dedico a una difesa seria. Non mi scuso per aver trovato occasionalmente umorismo nella mia condanna ingiusta". Il commento ha suscitato così la replica di Zorzi: "Credo che ogni anno tu senta il bisogno di twittare una battuta per sentirti importante perché altrimenti le persone si dimenticherebbero di te, come abbiamo fatto con Raffaele Sollecito", cui Amanda ha risposto: "Deve essere terribile essere così pieni di rabbia e risentimento verso una persona che non hai mai incontrato. Spero che tu possa un giorno trovare compassione ed empatia".

"Non c’è rabbia, ho solo detto la mia opinione" ha affermato ancora Gaia: "Su Twitter devi essere pronta a leggere opinioni diverse. Penso che tu sapessi che tipo di reazioni avresti ottenuto con quel tweet provocatorio". E Knox: "Non c'era niente di provocatorio in quel tweet. Stai importando la provocazione nella tua lettura confondendo l'ingiustizia che mi è capitata con l'ingiustizia che è capitata a Meredith".

Every year you tweet some shit like this trying to be funny (and let’s not forget your publishing a book, podcast and documentary) sad to see how the highest point of your life was literally being accused of murder — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) July 23, 2021

It must feel terrible to be so full of anger and resentment at a person you've never met. I hope you can one day find compassion and empathy. — Amanda Knox (@amandaknox) July 25, 2021