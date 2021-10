Amanda Knox è diventata mamma, ma lo ha tenuto nascosto per paura: il nome e la foto della bimba

Amanda Knox è diventata mamma per la prima volta qualche mese fa, ma solo adesso lo ha annunciato in un’intervista al New York Times rilasciata in concomitanza con i dieci anni dalla sua assoluzione per l'omicidio di Meredith Kercher. Il motivo della riservatezza circa la nascita della piccola – ha spiegato – è stato dettato dal timore di essere braccata dai paparazzi. La bimba si chiama Eureka Muse Knox-Robinson ed è frutto dell’amore per il marito Christopher Robinson con cui vive a Seattle.

A poche ore dalla pubblicazione dell’intervista Amanda Knox ha rilasciato un pensiero sui social spiegando di voler tutelare la figlia dalle attenzioni subite in prima persona: "So che non posso proteggere al 100% mia figlia dal tipo di trattamento che ho subito, ma sto facendo del mio meglio. Ecco perché questa sarà l'unica sua foto che condividerò sui social media".

Amanda Knox oggi

Nel corso dell’intervista Amanda Knox ha ammesso di sentirsi braccata dai paparazzi che ancora oggi la chiamano "Foxy Knoxy" (la furba Knox) come durante il processo per l'omicidio di Meredith Kercher. "Continuo a dire a Chris che vorrei andare in posto dove posso pagare il mutuo senza dover rivivere la peggiore esperienza della mia vita", ha confidato: "Sono ancora nervosa per la taglia dei paparazzi sulla nostra testa".

In passato Amanda Knox ha attirato forti critiche da parte di chi l’ha spesso accusata di sfruttare la sua triste notorietà per restare sotto i riflettori. Quella più recente qualche mese fa, dopo lo sgradevole tweet in cui aveva definito i suoi anni di detenzione in Italia - accusata dell'omicidio della coinquilina inglese, nel 2007, e poi assolta nel 2015 dalla Corte di Cassazione - una "vacanza studio".