Amanda Lear: "Prima di entrare in sala operatoria, ho fatto testamento"

Amanda Lear si confessa dopo l'operazione e al cuore avvenuta a gennaio a Zurigo. Ora che il peggio è passato, la showgirl è pronta a tirare un sospiro di sollievo e racconta la difficoltà emotiva vissuta in quei giorni in clinica. "E' stato un brutto spavento, adesso sono in gran forma - dichiara - Ho una euforia e un entusiasmo mai avuti prima. Il cardiologo mi ha consigliato di calmarmi. Pare che il mio cuore batta più veloce di prima".

Lear, 82 anni, vera e propria icona del costume italiano e francese, non rivela quale sia la patologia che ha reso necessario l'intervento cardiochirurgico, ma ammette di aver avuto paura. Prima di entrare in sala operatoria, Amanda rivela, tra il serio e il faceto, di "aver fatto testamento". "Qualcosa ai gatti - prosegue nell'intervista rilasciata al settimanale Chi - e tutte le mie scarpe Loboutin a una cara amica. Battute a parte, ho avuto paura. Il giorno dell'intervento ho chiesto i più potenti tranquillanti. Le dico solo che non ero mai entrata, in tutta la mia vita, in una sala operatria. Alla mia tenera età ho ancora tutto: tonsille, appendice".

Chi chiamava in quei giorni? "In verità mi telefonava spesso la premiere dame Brigitte Macron - confida - Lei e sua figlia, cardiopatica, avevano preso a cuore il mio caso".

Nessuna parola aggiunta sul misterioso fidanzato con cui è stata immortalata a maggio scorso, un giovane dagli occhi di ghiaccio. Al giornalista che la provoca circa una sua precedente dichiarazione ("Gli uomini costano"), risponde: "Io non pago prestazioni o chissà cosa, al massimo una cena, un caffè. Questa storia che deve pagare sempre e solo l'uomo, onestamente, mi sembra una gran cazzata. Poi che io ami solo giovani e morti di fame, è un'altra storia. D'altronde mi vedrebbe con un vecchio rincoglionito e miliardario? Io no, mai".

E come usa i soldi? "Per il momento tutto in cliniche ed ospedali", chiosa, senza mai perdere il sorriso. Neanche nei momenti di difficoltà.