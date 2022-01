Amanda Lear ricoverata: l'operazione e la malattia

Amanda Lear è stata ricoverata per una operazione. Ad annunciarlo è stata lei stessa attraverso un post condiviso su Instagram, in cui si mostra nella stanza dell'ospedale subito dopo l'intervento cardiochirurgico. Fotografia che ha risollevato l'umore dei fan in apprensione per la latitanza della attrice e cantante dai social network. Fino ad oggi l'artista aveva fatto mistero della malattia.

Con la cannula ancora in vena e il tradizionale sorriso a cui ci ha abituati, Amanda scrive: "Felice di averlo fatto! Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan". Una positività che è immancabile per la showgirl, residente oggi in Francia ma famosissima anche in Italia. L'operazione è avvenuta in una clinica a Zurigo, in Svizzera, come si deduce dal GeoTag.

Non è chiaro quale sia con precisione la malattia che affligge la vita di Amanda, poiché ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, preferendo mostrare il volto esuberante a cui ci ha abituati. Ciò che è importante è che l'allarme sia oggi rientrato.

La vicinanza dei fan. E un giovane fidanzato al suo fianco

Al suo fianco immaginiamo esserci il giovane e misterioso fidanzato con cui la donna fa coppia da maggio, mese in cui i due sono ufficialmente usciti allo scoperto. Migliaia i commenti lasciati dai sostenitori in calce al post. Oltre cinquemila in appena un quarto d'ora dalla pubblicazione, pronti a fare i migliori auguri di una pronta guarigione ad una vera e propria icona dello spettacolo italiano ed internazionale.