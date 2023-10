"Silvia io me ne vado, ho una vita sessuale": Amanda Lear spiazza Toffanin

Amanda Lear non ha mai nascosto la sua vita amorosa, sentimentale o sessuale. Spesso nelle sue interviste ne ha parlato anche perché negli anni d'oro della sua carriera ha avuto compagni molto famosi per 16 anni ha avuto una relazione con Salvador Dalì, poi con David Bowie, solo per citarne alcuni.

Oggi pomeriggio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Amanda ha confermato di essere felicemente sola, di sentirsi così libera di "mangiare quello che voglio, vestirmi quando voglio e poi posso stare struccata con i miei gatti. Loro mi amano anche se mi vedono senza trucco". Con il suo modo di fare da diva, che ha spesso giocato con i grandi occhiali viola che indossava, ha rivisto con piacere tutte le dichiarazioni divertenti, che sono poi diventate video virali sui social, che ha pronunciato a Verissimo. "Ero pettinata come una scema - questa la prima dichiarazione al riguardo del filmato che aveva appena visto che ha fatto ridere Toffanin e tutto il pubblico -. Io non ci penso prima di dire le cose e io poi le rivedo perché vanno sui social".

A fine intervista Silvia stava per salutarla quando lei ha smorzato l'imbarazzo affermando: "Devo andare perché ho una vita sessuale". Lo studio è scoppiato in una risata fragorosa che ha accompagnato Lear verso le quinte.