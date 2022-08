"Giravo sul set mezza nuda per paura di perdere il lavoro", la rivelazione dell'attrice Amanda Seyfried

"A 19 anni giravo sul set senza indossare gli slip", con queste parole, l'attrice Amanda Seyfriend, oggi 36enne, torna ad affrontare uno dei temi più scottanti di Hollywood, quello delle molestie sessuali e della violenza (fisica e psicologica) subita dalle donne in questo settore lavorativo. Prima del movimento #metoo, che ha portato alla luce tantissime storie di abusi subiti dalle donne del mondo dello spettacolo, anche Amanda ha dichiarato di essere stata protagonista di molestie da adolescente, per quanto indirette. All'età di diciannove anni, infatti, la protagonista di Mean Girls ha dichiarato che, per girare scene di sesso, girava sul set mezza nuda, senza slip, accettanto condizioni che, a quell'età, nessuna ragazza dovrebbe accettare, solo per tenersi stretto il lavoro dei suoi sogni.

E così, la trentaseienne, non solo rilancia l'hashtag MeToo ma pone l'attenzione anche su un'altra nuova figura appena entrata nel mondo del cinema e, secondo lei, fondamentale per evitare che le ragazze vivino quello che ha dovuto affrntare lei da ragazzina, quella del coordinatore di intimità. Questa figura, inserita a Hollywood per evitare scandali sui set, non sarebbe molto apprezzata dagli attori uomini. Tra tutti, Sean Bean di Game of Thrones si è opposto al suo uso rivelando che, secondo lui, il coordinatore di intimità toglierebbe spontaneità alle scene. Per le donne, invece, questa figura sarebbe fondamentale e la stessa Seyfried ha dichiarato che, se la avesse avuta nella sua adolescenza, quando era costretta a girare senza slip e senza guida le scene di sesso, avrebbe vissuto tutto con molta più serenità.

"All'epoca giravo senza mutande sul set e mi rendevo conto che non era una cosa normale ma lo facevo perché volevo tenermi il lavoro. Come l'ho permesso? Non volevo deludere nessuno e avevo paura di perdere il lavoro. Ecco come ho fatto. Avrei voluto essere un'attrice adolescente oggi, in un'era in cui i coordinatori di intimità sono un requisito e gli attori hanno molta più libertà di parlare e dire la loro opinione".