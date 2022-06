Amber Heard fatta fuori da Aquaman 2 dopo il processo? Tutta la verità

Nelle scorse ore è girata la notizia sul web che Amber Heard sarebbe stata esclusa dal cast di Aquaman 2 e che, le scene che la vedono protagonista, già girate dall'attrice prima della bufera mediatica del processo contro il suo ex marito Johnny Depp terminato con la sua sconfitta, sarebbero state cancellate dal film per venire rigirate con un'altra attrice nei panni del personaggio Mera, interpretato nel primo film della saga, dalla Heard. Ma sarà davvero così? Cerchiamo di fare chiarezza su questo tema e sul personaggio della Heard che è tra i più discussi e controversi del momento.

Amber Heard sarà in Aquaman 2 o no?

Per quanto sul web sia girato il nome di Nicole Kidman come presunta sostituta della Heard in Aquaman 2, sembrerebbe proprio che non andrà così (per ora). Il portavoce dell'attrice di The Rum Diary, infatti, ha riferito a Variety che "i rumors sulla Heard fuori da Aquaman 2 continuano proprio come il primo giorno" e che sarebbero "imprecisi, insensibili e anche alquanto folli". Si tratterebbe quindi di una smentita vera e propria alle voci sulla drastica eliminazione della Heard dal cast del film che hanno fatto il giro del web nelle ultime ore.

Staremo a vedere come si evolverà la vicenda.