"Il barattolo di cocaina, le botte, la minaccia di uccidermi": Amber Heard contro Johnny Depp

Nella sua prima deposizione nell’aula di Fairfax in Virginia Amber Heard non ha risparmiato dettagli pesanti nei confronti di Johnny Depp, controparte nel processo per diffamazione che da settimane vede i due ex coniugi accusarsi a vicenda.

"Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All’inizio ho riso, pensavo che scherzasse" ha affermato l'attrice descrivendo ciò che sarebbe stato il primo episodio di violenza ai suoi dani da parte di Depp che ha intentato la causa per diffamazione in corso. "Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano" e "c'era un barattolo di cocaina vicino", ha aggiunto ancora Heard. Dispiaciuto, Johnny poi si sarebbe scusato: "'Non lo farò più', diceva: 'Pensavo di aver messo a bada questo mostro'".

Il racconto delle minacce

La testimonianza di Amber Heard è proseguita con il racconto di un turbolento viaggio in barca alle Bahamas con i due figli di Johnny Depp, descritto come nervoso e spesso ubriaco anche perché era sul punto di vendere il suo yacht alla scrittrice J. K. Rowling. Turbata per gli eccessi del padre sarebbe stata anche la figlia Lily-Rose e proprio lo stato d'animo della ragazza è stato indicato da Heard come motivo di nuove intemperanze contro di lei da parte dell'ex marito che l'avrebbe accusata di aver fato la spia con i due ragazzi. "Mi prese per il collo e restò così per un minuto dicendo che avrebbe potuto ammazzarmi e che ero un imbarazzo per lui" ha affermato l'attrice riportando le presunte minacce di morte ricevute. In seguito Amber ha spiegato di aver lasciato lo yacht in elicottero con la figlia di Johnny in lacrime.