La foto del nuovo tatuaggio di Ambra dopo l'addio ad Allegri: "L'ho fatto uguale a mia figlia"

"Alla fine mi ha convinta". Comincia così il post con cui Ambra condivide la foto del tatuaggio fatto insieme alla figlia Jolanda all'indomani della rottura dal compagno Massimiliano Allegri. A condividere la foto è proprio l'attrice, che si immortala anche nello studio del tatuatore, quando è sdraiata sul lettino insieme alla figlia.

"Un 'per sempre' che non si poteva rifiutare, pensato con gli occhi a cuore", si legge ancora nel post. nell'immagine è rappresentata una donna che soffia su un fiore, nello specifico su una Bocca di leone, specie floreale che ha a che fare con l'espressione di un desiderio.

Il rapporto tra Ambra e la figlia

Un amore fortissimo, quello tra Ambra e Jolanda, nata dalla relazione della romana con Francesco Renga. Un amore che la dolce Jolanda ha dimostrato in questi giorni di bufera per la mamma: quando infatti alla donna è stato recapitato un Tapiro d'Oro (ovvero un omaggio scherzoso di Striscia la notizia), la 17enne è sbottata accusando la trasmissione di mancanza di rispetto. Poco dopo, Ambra ha elogiato il suo coraggio: "Gentile e coraggiosa la mia stella", ha scritto su Instagram. Oggi la decisione di suggellare un legame così forte con un gesto indelebile.

L'addio tra Ambra e Allegri

Intanto proseguono i pettegolezzi a proposito dell'addio tra Ambra e Allegri. In particolare nelle ultime ore il settimanale Oggi ha parlato di presunti tradimenti da parte dell'allenatore e, nel dettaglio, della vicinanza ad una donna attiva nel mondo della comunicazione milanese che non avrebbe apprezzato particolarmente la storia d'amore. Non è chiaro cosa ci sia di vero, di certo però c'è che la storia è definitivamente chiusa dopo quell'incontro fortuito nel 2017 che aveva consegnato Ambra e Allegri alla cronaca rosa, come una delle coppie più promettenti dello showbiz. Oggi Ambra è pronta a ricominciare accanto alla sua (ex) bambina. Con un tatuaggio che significa "per sempre".

Nel video in basso, Ambra fa un tatuaggio insieme alla figlia (Crediti foto Instagram)