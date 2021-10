Le dure accuse di Selvaggia Lucarelli a Vanessa Incontrada dopo il Tapiro ad Ambra. Tutte in difesa dell'attrice

Un moto spontaneo sta nascendo sui social in difesa dell'attrice Ambra Angiolini dopo che ieri sera Striscia la Notizia le ha consegnato un "Tapiro d'oro" a seguito della fine della sua storia d'amore con Massimiliano Allegri. Da Laura Chiatti a Luca Bianchini, soprattutto le donne si stanno schierando dalla parte della 44enne, al centro di un servizio dai toni ironici a seguito del presunto tradimento da parte dell'allenatore della Juve. E Selvaggia Lucarelli si scaglia in particolare contro Vanessa Incontrada, conduttrice del tg satirico di Canale 5, accusandola di ipocrisia.

Il servizio di Striscia la notizia

Nel servizio di Striscia andato in onda ieri sera, Ambra è stata destinataria di un Tapiro d'Oro, ovvero l'omaggio che l'inviato Valerio Staffelli riserva alle persone vittime di vicende sfortunate. "Ma è proprio sparito lui? Si è smarcato sulla fascia?", ha domandto Staffelli ad Ambra. "Non lo so", la replica gentile di lei, "se vuoi venire tu a casa mia io sono contenta, una colazione o una cena". "Non è che l'ha tradiao con la vecchia signora?", ha insistito Staffelli. E Ambra: "Penso di sì, è giusto".Quando poi Staffelli ha ricordato ad Allegri che "Ambra è una bella donna", l'attrice ha sorriso: "Grazie ma non ho bisogno di promozione". A seguire, immagini di Ambra che balla, ancora ragazzina, a Non è la Rai.

Le accuse di Lucarelli

"Un tradimento, la fine di un amore sono giá dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori - è il giudizio della giornalista Selvaggia Lucarelli - Non fa meno male, se sei famosa da quando avevi 14 anni, no. Il presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar (“mica lui la tradisce con Dybala?), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordate che lui- il maschio alfa- le donne le tradisce con virile serialitá, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo".

A Vanessa Incontrada: "Ti lamenti della crudeltà, ma poi..."

In particolare, Lucarelli ci tiene a rivolgersi anche ad Incontrada. "Quante volte ti abbiamo sentito lamentarti della crudeltà dei media, cara Vanessa - scrive - Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad Ambra. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta. Pensaci la prossima volta in cui ti lamenterai della crudeltà del sistema con le donne, perché ieri ne hai fatto parte anche tu".

Tutte con Ambra

Ad accodarsi alle critiche, lo scrittore Luca Bianchini: "Una delle cose più tristi e vomitevoli mai viste in tv". "Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto - fa eco l'attrice Laura Chiatti - Viviamo in un paese dove ci si batte costantemente per i diritti e la tutela delle donne attraverso i mezzi di comunicazione, quando poi ci rendiamo conto che spesso sono proprio i mezzi di comunicazione, se utilizzati in maniera sbagliata, i primi ad involvere ogni progresso e a denigrarci calpestando ogni forma di buonsenso e dignità". E ancora Monica Leofreddi scrive: "Ironizzare sul dolore di una separazione e di un tradimento , colpendo ulteriormente la vittima, non mi è sembrata una scelta sensata".

Ricordiamo inoltre che la prima a schierarsi in fare di Ambra è stata ieri pomeriggio la figlia Jolanda, avuta dal cantante Francesco Renga. Gesto che tanto ha apprezzato l'ex ragazza di Non è la Rai, come dimostrato da un post condiviso nella notte.